البدانة ترسب الدهون بالرئة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت دراسة حديثة عن سبب شيوع الربو وصفير الصدر وسط من يعانون البدانة، حيث وجد أنها ترسب الدهون بالرئة وتؤثر فيها ما يؤدي لظهور تلك الأعراض المزعجة.

أظهرت الدراسة المنشورة بـ«المجلة الأوروبية للأمراض التنفسية» أن تراكم الأنسجة الدهنية بالرئتين والناجم عن زيادة وزن الجسم يضعف بنية مجرى الهواء بالجهاز التنفسي ويؤدي إلى زيادة احتمالية الإصابة بالربو.

درس الباحثون بنية مجرى الهواء داخل الرئتين وكيفية تغيرها لدى من يعانون أمراض الجهاز التنفسي من البدناء، وتبين وجود أنسجة دهنية تراكمت بجدار مجرى التنفس؛ وبالمقارنة بين كمية التراكم ووزن الجسم وجد أنه يزيد بزيادة مؤشر كتلة الجسم، أي أن البدانة تتسبب في تراكم كبير للأنسجة الدهنية بالرئتين ما يؤثر في عملها وظهور أعراض الربو.

ارتبطت البدانة بمشاكل صحية متعددة منها أمراض القلب والأوعية الدموية، وتتضح مشاكل أخرى من حين لآخر بسبب تراكم الدهون بالأعضاء الداخلية للجسم ما يؤثر في قيامها بوظائفها بكفاءة.