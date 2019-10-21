شكرا لقرائتكم خبر عن ذراع روبوتية تكتب انطباعات عما تلمسه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طور باحثون في جامعة بريستول، ذراعاً روبوتية لمسية بديلة لاستخدامات الروبوت في الأماكن التي في متناول يد مستخدميها، ويمكنها كتابة انطباعاتها عن الأشياء التي تلمسها.

وتمتاز الذراع بأنها لاتحتاج إلى خبرات تقنية ولا مهارات استخدام، كما أنها خفيفة الوزن وسعرها مقبول وتعتبر حلاً مناسباً للاستخدامات اليومية المتكررة، وتعتبر «مانتس» وهو اسم الذراع، أول تقنية تفاعلية تتيح خدمات خاصة باللمس وتكتب انطباعاتها ورأيها فيما تقدمه من حركات.

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