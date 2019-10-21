شكرا لقرائتكم خبر عن أرشيف رقمي لحفظ كنوز الأرض الثقافية والبيئية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أسس باحثان من جامعة كولورادو متخصصان في علم الأرض، أرشيفاً رقمياً خاصاً لجمع بيانات وصور وفيديوهات حول مكونات سطح الأرض، يستخدم تقنية مسح «ليدار» الرقمية بالتصوير ثلاثي الأبعاد.

ويهدف الأرشيف حسب الجامعة إلى حماية معلومات الكرة الأرضية قبل أن تتبعثر بفعل الكوارث الطبيعية والحروب التي تدمر الكثير من معالمها مثل الآثار والغابات وجبال الجليد، كما يهدف الأرشيف الرقمي لحفظ كنوز الأرض الثقافية والبيئية والجيولوجية من أزمات المناخ.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أرشيف رقمي لحفظ كنوز الأرض الثقافية والبيئية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.