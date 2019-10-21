شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تتفوق على أمريكا لأول مرة في عدد الأغنياء والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت دراسة أعدها بنك كريدي سويس، أن عدد الأغنياء من الصينيين فاق عددهم من الأمريكيين لأول مرة في حين يواصل البلدان إفراز المزيد من المليونيرات.
وأظهر تقرير الثروات الذي يصدره البنك السويسري سنوياً أن 100 مليون صيني مدرجون على قائمة 10% الأغنى على مستوى العالم منذ منتصف هذا العام مقابل 99 مليون أمريكي.
وقالت نانيت هاشلر-فايدربي رئيسة قطاع الاقتصاديات والأبحاث بكريدي سويس: "رغم التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين على مدى 12 شهراً مضت حقق البلدان أداء قوياً في تكوين الثروات وأسهما بمبلغ 3.8 تريليون دولار و1.9 تريليون دولار على التوالي".
وأضافت الدراسة أن عدد مليونيرات العالم زاد بمقدار 1.1 مليون إلى 46.8 مليون يملكون معاً 158.3 تريليون دولار على شكل أصول ثابتة أي ما يعادل 44% من الإجمالي العالمي.
وزاد عدد المليونيرات في الولايات المتحدة بأكثر من نصف الزيادة العالمية فدخل القائمة 675 ألف مليونير جديد.
وتوقعت الدراسة زيادة الثروات العالمية بنسبة 27% في غضون خمس سنوات إلى 459 تريليون دولار بحلول 2024 بعد زيادتها بنسبة 2.6% في العام الماضي، وزيادة عدد المليونيرات خلال الفترة نفسها إلى نحو 63 مليوناً.
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