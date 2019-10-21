5 مرضى بالسرطان في رحلة جوية بسماء دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تزامناً مع الشهر الدولي للتوعية بسرطان الثدي، اصطحبت القافلة الوردية، المبادرة المعنية بالتوعية بسرطان الثدي، التابعة لجمعية أصدقاء مرضى السرطان، خمسة من مرضى السرطان في رحلة جوية فوق إمارة دبي، بهدف تجديد شعورهم بالأمل والتفاؤل وتحفيزهم على مواصلة رحلة علاجهم.

وشملت الرحلة التي جاءت بالتعاون مع شركة «سي وينغز» للجولات بالطائرات المائية، جولة فوق برج العرب، ونخلة جميرا، وبرج خليفة، وبرواز دبي، وجزر العالم، وغيرها، وجاءت انطلاقاً من إيمان القافلة الوردية بأهمية الجانب النفسي في استجابة المرضى للعلاج.

واستهدفت الرحلة إلى جانب دعم المرضى، تعزيز الوعي بأهمية إجراء الفحوص الدورية للكشف المبكر عن السرطان، حيث ستواصل شركة «سي وينغ» جولاتها بطائرات مائية تحمل شعار «الشريط الوردي»، فوق دبي طوال شهر أكتوبر الوردي.

وقالت الدكتورة سوسن الماضي، مدير عام الجمعية: تنظيم هذه المبادرة، جاء في إطار مجموعة من المبادرات الرامية إلى تقديم الدعم المعنوي لمرضى السرطان، أبرزها مبادرة (لوّن عالمي)، التي تستهدف المرضى والناجين.

وقال ستيوارت ويلر، الرئيس التنفيذي لشركة «سي وينغز» للجولات بالطائرات المائية: «تماشياً مع الجهود العالمية لمكافحة السرطان، نفخر بشراكتنا مع جمعية أصدقاء مرضى السرطان، ومبادرة القافلة الوردية، من أجل زيادة الوعي بسرطان الثدي».