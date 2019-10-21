اجتماع في البحرين لتنسيق سبل مواجهة إيران









اسماء السيد - دبي: يناقش ممثلو أكثر من 60 دولة، بينها الولايات المتحدة في المنامة، تنسيق الجهود لمواجهة إيران، المتهمة بالوقوف خلف هجمات ضد سفن ومنشآت نفطية سعودية.

هذا أول مؤتمر دولي ينعقد في الخليج لبحث الأعمال العدائية هذه ومحاولة بلورة خطة مشتركة للتعامل مع طهران، بعدما لم تثمر الجهود الأميركية لبناء تحالف دولي في المنطقة عن نتائج واضحة.

قال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد آل خليفة في افتتاح الاجتماع "علينا جميعنا أن نتبنى موقفًا جماعيًا (...) لاتخاذ الخطوات الضرورية لحماية بلداننا من الدول المارقة". والجمهورية الإسلامية غير مدعوة إلى المؤتمر الذي ينعقد على مدى يومين في المنامة، قبالة إيران.

في المقابل، تحضر إسرائيل الاجتماع عبر وفد رسمي، رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية مع المملكة الخليجية الصغيرة، وذلك بعد أربعة أشهر من مشاركة إسرائيلية مماثلة في مؤتمر ناقش خطة سلام أميركية للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي في المنطقة أيضًا.

وتشارك في المؤتمر الدول الأعضاء في "عملية وارسو"، وهي مجموعة تضم دولًا عربية وغربية وكذلك إسرائيل، ولدت في اجتماع مناهض لإيران في العاصمة البولندية في فبراير الماضي.

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كتبت وزارة الخارجية البحرينية على تويتر أنّ الدول المشاركة في المؤتمر تمثّل "مجموعة العمل حول أمن الملاحة البحرية والجوية" التابعة لعملية وارسو، وأنّها تنظّمه بالتعاون مع الولايات المتحدة وبولندا وبمشاركة أكثر من 60 دولة.

تابعت إنّ الاجتماع يشكّل "فرصة للتشاور وتبادل الرؤى (...) للوصول إلى السبل الكفيلة لردع الخطر الإيراني وضمان حرية الملاحة في هذه المنطقة الاستراتيجية (...) في ظل ممارسات إيران التي تشكّل خطرًا كبيرًا على الملاحة البحرية والجوية".

وقعت سلسلة حوادث غامضة خلال الأشهر الخمسة الماضية استهدفت حركة الملاحة في منطقة الخليج، بينها هجمات ضد ناقلات نفط خليجية وغربية، وعمليات احتجاز سفن. كما تعرّضت ناقلة نفط إيرانية لهجوم أخيرًا قبالة ميناء جدة السعودي.

وفي منتصف سبتمبر، تعرّضت منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو السعودية إلى هجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة. وتبنى الهجوم الحوثيون في اليمن، لكن الولايات المتحدة قالت إنّ الهجمات انطلقت من إيران، وهو ما نفته طهران. كما وجّهت واشنطن اتهامات إلى إيران بمهاجمة السفن، وقد نفت طهران ذلك أيضًا.

في خضم أعمال العنف هذه، قرّرت الولايات المتحدة إرسال ثلاثة آلاف جندي إلى السعودية لحمايتها من "التهديد الإيراني".

قبل ذلك، أطلقت الولايات المتحدة فكرة تشكيل قوة بحرية دولية لمواكبة السفن التجارية في الخليج، لكنها لم تتمكن على ما يبدو من جذب الكثير من الدول، لا سيّما أنّ الكثير من حلفائها يتوجّسون من جرّهم إلى نزاع مفتوح في هذه المنطقة، التي يعبر منها ثلث النفط العالمي المنقول بحرًا.