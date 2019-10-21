دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي تحديث جديد قادم من واتسآب وهذه هي أبرز مزاياه

كشفت تقارير تقنية أن تطبيق المراسلة الفورية الشهير واتسآب يستعد لطرح تحديث جديد لمستخدمي نظامي تشغيل أندرويد وآي أو إس، والذي سيأتي بالعديد من المزايا والخواص الجديدة.

وبحسب ما ذكرته هذه التقارير، فإن التحديث القادم من واتسآب سيأتي جزء منه في النسخة التجريبية على الهواتف العاملة بنظام أندرويد، وجزء آخر على أجهزة الآيفون.

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وقالت التقارير أنه من ضمن التغييرات التي ستطرأ على تطبيق المراسلة الفورية الأشهر في التحديث المقبل تتعلق بتصميم شاشته الرئيسية وشاشة البداية.

حيث سيظهر شعار واتسآب على خلفية بيضاء في كل الرسائل، بينما سيتغير لون الخلفية إلى اللون الأسود عند تفعيل الوضع المظلم.

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وأشارت التقارير إلى أن التحديثات تضمنت أيضًا إضافة أيقونة T إلى لوحة المفاتيح الخاصة بتطبيق واتسآب، حيث ستتيح هذه الأيقونة للمستخدمين إمكانية تغيير أنماط الخطوط في رسائل المحادثات.

كما سيتمكن مستخدمو واتسآب من تشغيل الرسائل الصوتية مباشرة من لوحة الإشعارات، بدلًا من فتح التطبيق وفعل هذا.المزيد:

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