نائب لبناني: التصعيد مستمر.. والحريري في موقف حرج

قال بطرس حرب النائب والوزير اللبناني الأسبق إنّ الأوضاع في لبنان في تصاعد مستمر رغم محاولات الحكمومة اللبنانية للإصلاح والتغير، ورغم إعلان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري عن موقفه ومنحه القوى السياسية في لبنان مهلة 72 ساعة للاتفاق على مخرج من الأزمة الاقتصادية، إذ إنّ المتظاهرين والشعب اللبناني ككل لم يتلق الإعلان بإيجابية.
وأضاف حرب في مدخلة هاتفية مع إذاعة صوت العرب أنّ الحريري أصبح في موقف حرج، خاصة أنّه لن يكون أمامه إلا الاستقالة بعد انتهاء المهلة المحددة، خاصة أنّ الوضع الاقتصادي ليس الدافع الوحيد للتظاهر، وأنّ خروج المواطنين للشارع جاء نتيجة واقع سياسي مرير وسوء إدارة وفساد انعكس على الوضع الاجتماعي والمالي.
وتابع النائب والوزير اللبناني الأسبق أنّ القوة الأمنية والجيش اللبناني تعاملوا بالحكمة مع المتظاهرين، من خلال ضبط النفس وتفادى المواجهة والاشتباك معهم واحتوائهم، والحفاظ على عدم الانفلات وتجنب تمدد الأحداث.
وكان زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، أكد رفض حزبه للورقة الاقتصادية المقدمة من رئيس الحكومة سعد الحريري، مشددا على أنّ وزراءه لا يمكن أن يبقوا في الحكومة بوجود وزير الخارجية جبران باسيل.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.