نائب لبناني: التصعيد مستمر.. والحريري في موقف حرج

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

قال بطرس حرب النائب والوزير اللبناني الأسبق إنّ الأوضاع في لبنان في تصاعد مستمر رغم محاولات الحكمومة اللبنانية للإصلاح والتغير، ورغم إعلان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري عن موقفه ومنحه القوى السياسية في لبنان مهلة 72 ساعة للاتفاق على مخرج من الأزمة الاقتصادية، إذ إنّ المتظاهرين والشعب اللبناني ككل لم يتلق الإعلان بإيجابية.

وأضاف حرب في مدخلة هاتفية مع إذاعة صوت العرب أنّ الحريري أصبح في موقف حرج، خاصة أنّه لن يكون أمامه إلا الاستقالة بعد انتهاء المهلة المحددة، خاصة أنّ الوضع الاقتصادي ليس الدافع الوحيد للتظاهر، وأنّ خروج المواطنين للشارع جاء نتيجة واقع سياسي مرير وسوء إدارة وفساد انعكس على الوضع الاجتماعي والمالي.

وتابع النائب والوزير اللبناني الأسبق أنّ القوة الأمنية والجيش اللبناني تعاملوا بالحكمة مع المتظاهرين، من خلال ضبط النفس وتفادى المواجهة والاشتباك معهم واحتوائهم، والحفاظ على عدم الانفلات وتجنب تمدد الأحداث.

وكان زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، أكد رفض حزبه للورقة الاقتصادية المقدمة من رئيس الحكومة سعد الحريري، مشددا على أنّ وزراءه لا يمكن أن يبقوا في الحكومة بوجود وزير الخارجية جبران باسيل.