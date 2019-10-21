لردع إيران.. البحرين تستضيف اجتماعا دوليا عن أمن الملاحة البحرية

المنامة/ الخليج 365

أعلنت البحرين، الإثنين، استضافة اجتماع دولي بالتعاون الولايات المتحدة، لـ"بحث أمن الملاحة البحرية والجوية بالمنطقة، وسبل ردع الخطر الإيراني".



جاء ذلك وفق بيان لوزارة الخارجية البحرينية، أوردته وكالة الأنباء الرسمية بالبلاد، بشأن اجتماع دولي يعقد في المنامة على مدي يومي 21 و22 أكتوبر/ تشرين أول الجاري.



وقال البيان إن المنامة "تستضيف مجموعة العمل حول أمن الملاحة البحرية والجوية التابعة لعملية وارسو بالتعاون مع الولايات المتحدة وبولندا ومشاركة أكثر من 60 دولة".



وأوضح أن الاجتماع يأتي كأحد نتائج المؤتمر الدولي لدعم الأمن والسلام في الشرق الأوسط، الذي انعقد في العاصمة البولندية وارسو، في فبراير/ شباط الماضي.



ويشكل الاجتماع فرصة للتشاور وتبادل الرؤي بين عديد من دول العالم، للوصول إلى "سبل كفيلة لردع الخطر الإيراني وضمان حرية الملاحة في المنطقة، في ظل ممارسات طهرات التي تشكل خطرا كبيرا على الملاحة البحرية والجوية"، حسب البيان ذاته.

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يشار أن القناة الـ13 الإسرائيلية الخاصة قالت السبت إن وفدا إسرائيليا سيشارك في مؤتمر بالبحرين، لبحث التحالف البحري (حماية الملاحة) الذي أعلنت عنه الولايات المتحدة في يوليو/تموز الماضي.



وأوضحت القناة أن الوفد سيمثل وزارة الخارجية الإسرائيلية، دون تسميه الشخصيّة التي سترأسه.



فيما لم يذكر بيان الخارجية البحرينية مشاركة إسرائيل في المؤتمر، غير أن وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة قال في تصريحات سابقة، إن "إسرائيل جزء أساسي وشرعي من الشرق الأوسط والشعب اليهودي جزء من تراث المنطقة".

وتشهد المنطقة حالة توتر، إذ تتهم واشنطن وعواصم خليجية وخاصة الرياض، طهران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية وتهديد الملاحة البحرية، وهو ما نفته إيران، وعرضت توقيع اتفاقية "عدم اعتداء" مع دول الخليج.

وفي 14 سبتمبر/ أيلول الماضي، تعرضت منشآت نفطية سعودية لهجمات بطائرات بدون طيار وصواريخ، وحملت دول أوروبية إيران مسؤولية الهجوم الأمر الذي رفضته طهران وأعربت عن استيائها.

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