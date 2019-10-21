"النفط مقابل التنمية".. اتفاقية عراقية نرويجية

العراق/ أمير السعدي/ الخليج 365



وقع رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، الاثنين، ورئيسة وزراء النرويج، ايرنا سولبرغ، اتفاقية عنوانها "النفط مقابل التنمية".



وذكر المكتب الإعلامي لعبد المهدي، في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "العراق والنرويج وقعا اتفاقية النفط مقابل التنمية".



وفي وقت سابق، استقبل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الإثنين، سولبرغ، التي وصلت البلاد صباح اليوم.



وقالت سولبرغ في مؤتمر صحفي مشترك، في العاصمة بغداد، تابعته الخليج 365، "نلتزم بشراكتنا مع العراق في محاربة الإرهاب".



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وأضافت، "ناقشنا الحلول اللازمة لإنهاء الصراع في المنطقة".



وتابعت سولبرغ: "نركز على أهمية الحفاظ على سلمية التظاهرات في العراق"، مشيرةً إلى أن "السلام والعدالة هما أساس التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد".



من جهته، اعتبر رئيس الوزراء العراقي، أن "النصر على الإرهاب حال دون انتقال الجماعات الإرهابية من المنطقة إلى بقية دول العالم".



وأضاف عبد المهدي، أن "العراق بحاجة إلى الدعم الدولي في مواجهة الإرهاب وتحقيق التعاون في علاقاته الاستراتيجية للحفاظ على السيادة واستقلال الدول".

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