أمريكا تبدأ بالانسحاب من قواعدها في الحسكة السورية

الحسكة/ محمد مستو/ الخليج 365

بدأت القوات الأمريكية الانسحاب من قواعدها ونقاطها العسكرية في محافظة الحسكة شمالي شرقي سوريا.

يأتي ذلك بعد أيام من انسحابها من مدن الرقة ومنبج وعين العرب وعين عيسى شمالي سوريا، حيث خرجت أرتال من تلك القوات عبر معبر سيمالكا صباح اليوم الإثنين بحسب ما أفاد مراسل الخليج 365 شمالي العراق.

وأفادت مصادر محلية لمراسل الخليج 365 أن القوات الأمريكية جمعت الأحد عدتها وعتادها من قواعد "الشدادي" و "استراحة الوزير" و"جبل عبد العزيز" ونقطتي "هيمو" و "السجن" العسكريتين، في محافظة الحسكة، وقامت بنقلها إلى قاعدة تل بيدر شمالي غربي المحافظة لتنسحب منها عبر معبر سيمالكا الحدودي إلى شمالي العراق.

وكان مراسل الخليج 365 في شمالي العراق أفاد، بأن حوالي 100 مركبة عسكرية ترفع العلم الأمريكي مرت ببلدة سحيلا بالقرب من الحدود العراقية السورية المقابلة لمعبر سيملكا.

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وأفادت المصادر أن القوات الأمريكية قامت باستهداف قاعدة "جبل عبد العزيز" من الجو الذي كان يحتوي على رادارات، بعد الانسحاب ومنها.

وقصفت الطائرات الأمريكية قواعدها في مدينة عين العرب بعد الانسحاب منها الجمعة الماضية.

ولفتت المصادر أن انسحاب القوات الأمريكية من الحسكة رافقها طلعات مكثفة للطيران الحربي الأمريكي في سماء المحافظة.

وأشارت المصادر أن لم يبق في الحسكة سوى قاعدة رميلان شمالي شرقي المحافظة، حيث من المتوقع أن يتم الانسحاب الأمريكي منها خلال الساعات القادمة.

وكانت القوات الأمريكية قد بدأت بالانسحاب من سوريا تزامناً مع عملية " نبع السلام" التي أطلقها الجيش التركي في التاسع من الشهر الجاري.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.