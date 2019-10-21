صحيفة "إشراق" لسان السوريين في تركيا تؤيد "نبع السلام"

غازي عنتاب/الخليج 365

صدّرت صحيفة "إشراق" الصادرة في ولاية غازي عنتاب التركية، عددها الأخير حول دعم السوريين لعملية "نبع السلام" التي يقودها الجيشان التركي والوطني السوري ضد إرهابي "ي ب ك/بي كا كا" شمالي سوريا.

وسلطت الصحيفة التي تصدر باللغات العربية والتركية والكردية، الضوء على فرحة السوريين واستقبالهم للجيشين التركي والوطني السوري، بعد تحريرهم للعديد من المناطق في شمالي سوريا.

وفي حديث للأناضول أشار رئيس القسم السياسي في الصحيفة أحمد مظهر سعدو، إلى أنّ صحيفة إشراق صحيفة ثقافية اجتماعية منوعة نصف شهرية.

وقال سعدو: " إنّ عملية نبع السلام ستضع حدا لوجود الإرهابيين في شمال سوريا ـ وستساهم في إنشاء منطقة آمنة للاجئين السوريين، من أجل هذا ارتأينا تصدير عملية نبع الفرات في الصفحة الرئيسية".

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أما رئيس القسم الثقافي علي محمد شريف فأكد أنّ المصالح التركية من عملية نبع السلام تتوافق تماما مع مصالح الشعب السوري، بتطهير شمال سوريا من الإرهابيين الذين يهددون أمن تركيا، وفي تأمين المنطقة للراغبين من السوريين بالعودة إلى شمال سوريا.

والخميس، توصلت أنقرة وواشنطن إلى اتفاق لتعليق عملية "نبع السلام" العسكرية، يقضي بأن تكون المنطقة الآمنة في الشمال السوري تحت سيطرة الجيش التركي، وانسحاب العناصر الإرهابية من المنطقة، ورفع العقوبات عن أنقرة.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.