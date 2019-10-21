رئيسة وزراء النرويج: نلتزم بشراكتنا مع العراق في محاربة الإرهاب

بغداد/ إبراهيم صالح/ الخليج 365



أكدت رئيسة وزراء النرويج، ايرنا سولبرغ، اليوم الاثنين، التزام بلادها بالشراكة مع العراق في محاربة "الإرهاب"، فيما أكد نظيرها، عادل عبد المهدي، حاجة العراق الى الدعم الدولي في هذا الخصوص.



وقالت سولبرغ في مؤتمر صحفي مشترك، في العاصمة بغداد، تابعته الخليج 365، "نلتزم بشراكتنا مع العراق في محاربة الإرهاب".



وأضافت، "ناقشنا الحلول اللازمة لإنهاء الصراع في المنطقة".



وتابعت سولبرغ: "نركز على أهمية الحفاظ على سلمية التظاهرات في العراق"، مشيرةً إلى أن "السلام والعدالة هما أساس التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد".



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من جهته، اعتبر رئيس الوزراء العراقي، إن "النصر على الإرهاب حال دون انتقال الجماعات الإرهابية من المنطقة إلى بقية دول العالم".



وأضاف عبد المهدي، أن "العراق بحاجة إلى الدعم الدولي في مواجهة الإرهاب وتحقيق التعاون في علاقاته الاستراتيجية للحفاظ على السيادة واستقلال الدول".

ووصلت سولبيرغ، صباح اليوم الاثنين، العاصمة العراقية بغداد، في زيارة رسميةـ تتناول التطورات الأخيرة في المنطقة.

ومن المقرر ان تلتقي سولبيرغ الرئيس برهم صالح ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي وعددا من المسؤولين لبحث تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

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