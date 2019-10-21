عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365-
اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، الإثنين، المسجد الأقصى، في مدينة القدس الشرقية، بحراسة الشرطة الإسرائيلية.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في تصريح مقتضب مكتوب، أرسلت نسخة منه لوكالة الخليج 365 إن "122 متطرفا اقتحموا المسجد الأقصى منذ صباح اليوم، بحراسة الشرطة الإسرائيلية".
وأضافت إن الشرطة اعتقلت 4 مصلين من باحات المسجد، دون توضيح الأسباب.
ودعت جماعات يهودية متشددة لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى بمناسبة عيد "العُرْش" اليهودي الذي بدأ قبل أسبوع، وينتهي اليوم الإثنين.
وكان أكثر من 3 آلاف مستوطن قد اقتحموا المسجد الأقصى خلال فترة العيد، بحسب معطيات دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.
وتسمح الشرطة الإسرائيلية منذ العام 2003 للمستوطنين باقتحام المسجد من خلال باب المغاربة، جميع أيام الأسبوع ما عدا يومي الجمعة والسبت.
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