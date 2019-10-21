لبنان.. يوم خامس من التظاهرات والحكومة تجتمع لبحث الورقة الإنقاذية

صحيفة الخليج الالكترونية

بدأت جلسة مجلس الوزراء اللبناني في قصر بعبدا، اليوم الاثنين، لبحث الورقة الاقتصادية التي تقدم بها رئيس الوزراء سعد الحريري في محاولة للخروج من الأزمة غير المسبوقة التي تشهدها البلاد، وسط أنباء عن رفض وزير الخارجية جبران باسيل القبول بالبند المتعلق بالكهرباء في الورقة “الإنقاذية”.

وقد وصل رئيس الوزراء سعد الحريري إلى القصر الجمهوري في بعبدا للمشاركة في الجلسة الحكومة، فيما قالت الرئاسة اللبنانية على “تويتر” إن الرئيس ميشيل عون التقى الحريري قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء.

يأتي ذلك مع دخول التظاهرات في لبنان يومها الخامس ونزول نحو مليوني شخص إلى الشوارع، الأحد، تم توجيه دعوات إلى إضراب مفتوح وشل الحركة في كل أرجاء لبنان، اليوم الاثنين.

وأفادت غرفة التحكم المروري عن قطع السير المؤدي إلى مناطق مختلفة ببيروت، وكذلك في الجنوب، فجميع المداخل والمخارج المؤدية إلى صيدا قد أقفلت، حالها حال عدد من المناطق الجنوبية. كما تم قطع الأوتوسترادين الساحلي والدولي. وفي الشمال أيضاً قطعت معظم الطرقات الرئيسية لا سيما في طرابلس. وأفاد مراسل “العربية” و”الحدث” بخروج تظاهرات حاشدة وقطع طرق في جل الديب شمال بيروت.