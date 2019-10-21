الإثنين 21 أكتوبر 2019

أربع فوائد صحية لتمارين تسلق السلالم

متابعات_الخليج 365

يمكن أن يكون تسلق السلالم تمريناً فعالاً تماماً لبناء القوة والعضلات وتحسين توازنك وحرق المزيد من السعرات الحرارية وتشكيل عضلاتك. هذا النشاط البسيط يمكن أن يساعدك أيضاً في تحسين وظائفك الدماغية.



فيما يلي أربع فوائد صحية لتمارين تسلق السلالم، وفق ما ورد في صحيفة تايمز أوف إنديا أونلاين:

１- يستهدف عضلات متعددة

تشارك المزيد من العضلات في تمارين تسلق السلالم مقارنة بالمشي أو الركض أو الجري على سطح مستو. عندما تتنقل على أرض مستوية، تشترك عضلات الساقين فقط في التمرين، بينما يعمل تسلق السلالم على الألوية والأربطة وأوتار الركبة. هذه طريقة فعالة للحصول على العضلات الخالية من الدهون.

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２- يحسن التوازن والقدرة على التحمل

أثناء تسلق السلالم، تعمل عضلات القدم والكاحل والأوتار العظمية جميعها للحفاظ على التوازن. علاوة على ذلك، فإن القيام بهذا النشاط كل يوم سيجعل القدرة على التحمل لديك أفضل. في البداية، قد تواجه تقلصات في الساق والعضلات، ولكن في النهاية ستشعر بالحيوية.

３- إدارة ضغط الدم

تسلق السلالم مفيد لصحة القلب ولإدارة مستوى ضغط الدم لديك. يساعد هذا النشاط على فصل الشرايين وتحسين معدل ضربات القلب وتعزيز صحتك العامة.

４- يعزز الصحة العقلية

عند ممارسة تمرين صعود السلالم، يضخ الجسم المزيد من الدم، وتحصل على اندفاع الأدرينالين، مما يعزز مزاجك. إنه نشاط ممتاز للحد من التوتر والقلق.