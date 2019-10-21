الإثنين 21 أكتوبر 2019

إعدادات لزيادة خصوصيتك على واتس آب

متابعات_الخليج 365

قالت هيئة اختبار السلع الألمانية إنه يمكن زيادة الخصوصية عند استعمال تطبيق التراسل الشهير واتس آب من خلال بعض الإعدادات المهمة، التي يمكن القيام بها عبر المسار "الإعدادات/الحساب/الخصوصية"Settings/Account/Privacy.



الصورة الشخصية "Profile Photo"

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بشكل افتراضي يمكن لأي شخص رؤية صورة الملف عند تفعيل خيار "الكل" Everyone، لكن عند الرغبة يمكن تقييد الوصول على "جهات اتصالي My Contacts أو "لا أحد" Nobody. ويتوفر هذا الخيار للمعلومات أو النص الصغير الموجود أسفل صورة الملف الشخصي.

آخر ظهور"Last Seen"

بشكل افتراضي يقدم التطبيق معلومات حول آخر ظهور ونشاط على التطبيق. وعن طريق عنصر "آخر ظهور" يمكن التحكم في إظهار هذا للجميع عن طريق خيار "الكل" أو "جهات اتصالي" أو "لا أحد".

مؤشرات قراءة الرسائل"Read Receipts"

يمكن وقف تشغيل مؤشرات قراءة الرسائل "علامتا صح باللون الأزرق"، والتي يتم التعرف من خلالها على أن المستلم قد قرأ الرسالة، وذلك من خلال خيار "مؤشرات قراءة الرسائل" الموجود ضمن بند الخصوصية، علماً بأن هذا الخيار لا يتوفر في دردشات المجموعات.