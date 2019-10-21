شكرا لقرائتكم خبر عن السندات الدولارية للبنان تهبط مع اتساع نطاق الاحتجاجات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هبطت السندات الحكومية للبنان بمقدار سنت واحد أو أكثر الاثنين، عقب احتجاجات عارمة على الأزمة الاقتصادية في البلاد اتسع نطاقها الأحد قبيل اجتماع لمجلس الوزراء بشأن تسريع خطى إصلاحات.
وانخفض إصدار 2025 بمقدار 1.34 سنت في الدولار ليجري تداوله عند 65.5 سنت، حسبما أظهرته بيانات تريدويب، لتصل خسائر السندات في يومين إلى حوالي 4 سنتات.
وشهد لبنان مظاهرات على مدار أربعة أيام هي الأضخم منذ عقود احتجاجاً على النخبة الحاكمة التي تطاردها مزاعم بالفساد والمحسوبية. ويوم الأحد، اتفق رئيس الوزراء سعد الحريري على حزمة إصلاحات مع شركائه في الحكومة.
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