إقبال كبير على الترشح لعضوية «استشاري الشارقة» بالمنطقة الوسطى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد اليوم الثاني لعملية تسجيل المرشحين لعضوية المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في المنطقة الوسطى إقبالاً جيداً من قبل المواطنين في مدن الذيد ومليحة والمدام والبطائح والحمرية، حيث توافد عشرات المواطنين إلى المقار الانتخابية متقدمين بمستنداتهم لإكمال عملية الترشيح.

وأكد رؤساء الهيئات الانتخابية بمدن المنطقة الوسطى نجاح عملية تسجيل المرشحين خلال اليوم الأول والثاني، حيث لا تستغرق عملية التسجيل أكثر من 5 دقائق في حالة جاهزية جميع المستندات المطلوبة من المرشح، وذلك يرجع إلى التعاون بين الجهات المختصة وجاهزية موظفي البلديات الذين خضعوا للتدريب المكثف خلال الفترة السابقة.

وتصدرت مدينة المدام أعلى نسبة لتسجيل المرشحين في المرحلة الثانية من العملية الانتخابية بالمنطقة الوسطى، وقال خليفة مصبح الكتبي نائب رئيس الهيئة الانتخابية: إن العملية الانتخابية في الإمارة تشهد نضجاً ملموساً من دورة إلى أخرى، مشيراً إلى سهولة عملية تسجيل الراغبين في الترشح.

وأكد عدد من المواطنين الذين أكملوا عملية التسجيل لـ ”الخليج 365” أن الدافع الوطني والرغبة في تلبية نداء الوطن والإمارة الباسلة جعل من عملية المشاركة واجباً على الجميع، لافتين إلى أنهم يعملون على إنجاح هذه الدورة للانتخابات لإكمال مسيرة الأعضاء السابقين ومتابعتها وتقديم توصيات جديدة تهتم بشؤون الوطن ومواطن الشارقة.