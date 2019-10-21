«مبادلة» تطلق صندوقين للاستثمار في شركات التكنولوجيا بالمنطقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت «مبادلة للاستثمارات المالية»، التابعة لشركة مبادلة للاستثمار، أول صندوقين استثماريين في شركات التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بقيمة إجمالية تبلغ 250 مليون دولار (918 مليار درهم تقريباً)، وستستثمر هذه الصناديق في قطاع الأعمال الناشئة المزدهر في المنطقة، كما ستعمل على تمكين المواهب التكنولوجية في الإمارات ومختلف أنحاء المنطقة.

وقالت الشركة إن الصندوق الأول سيكون على شكل صناديق بقيمة 150 مليون دولار (551 مليون درهم)، والذي سيستثمر في الصناديق الملتزمة بدعم منصة التكنولوجيا العالمية Hub71 التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، بما في ذلك الشركات التي تستفيد من المنصة لتحقق التوسع والنمو إقليمياً.

وكجزء من هذا البرنامج، أعلنت مبادلة للاستثمارات المالية التزامها بتمويل ثلاث شركات، وهي شركة «داتا كوليكتيف» في سان فرانسيسكو، وشركة «ميدل إيست فينتشر بارتنرز»، وشركة «جلوبال فينشترز»، ويتضمن برنامج الاستثمار تخصيص صندوق بقيمة 100 مليون دولار (367 مليون درهم) للاستثمار المباشر في شركات تكنولوجيا ناشئة تدار من قبل مؤسسيها وملتزمة بالعمل من خلال منصة التكنولوجيا العالمية Hub71 وسوف يستثمر الصندوق في شركات يقودها مؤسسوها، في قطاع المشاريع أو القطاع الاستهلاكي، ولديها منتجات قابلة للتسويق ويطمح الصندوق إلى تمويل 15 شركة مختلفة.

ويتمثل الاستثمار الأول من صندوق الاستثمار المباشر، في شركة «بيزات»؛ وهي شركة ناشئة مقرها بالإمارات، وتركز على توفير تجربة متميزة للموظفين لجميع الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر منصة حوسبة سحابية مجانية.

وتتيح «بيزات» للشركات أتمتة إدارة مواردها البشرية، وعمليات دفع الرواتب، والضمان الصحي وقد نجحت «بيزات»، وهي من أوائل الشركات التي انضمت إلى منصة Hub71، في جمع 16 مليون دولار (58 مليون درهم) في جولة التمويل الثانية من مجموعة من المستثمرين الإقليميين والعالميين من بينهم «مبادلة للاستثمارات المالية»، و«بوينت 72 فينتشرز» وقد تمكنت الشركة حتى الآن من استقطاب ما يصل إلى 31 مليون دولار (113 مليون درهم)، وهي تخطط لاستثمار رأس المال في تطوير التكنولوجيا وتجربة العملاء.

وقال إبراهيم عجمي، رئيس «وحدة الاستثمار في الشركات الناشئة» لدى «مبادلة للاستثمارات المالية»: «بعد عشر سنوات من الاستثمار في شركات التكنولوجيا حول العالم، بتنا نمتلك تجربة يُمكِنُنا توظيفها لخدمة وتطوير سوقنا المحلية..وسوف تسهم صناديقنا الاستثمارية في شركات التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في أبوظبي عن طريق حفز المزيد من الاستثمارات في مجال التكنولوجيا وتوجد إمكانيات هائلة وفرص غير مستغلة في دولة الإمارات وعلى مستوى المنطقة، لذا نعتبر إطلاق هذا الصندوق خطوة على الطريق الصحيح لتشجيع المزيد من الابتكارات المحلية، وجذب المواهب الاستثنائية، وتسريع وتيرة تطور القطاع التكنولوجي في أبوظبي».