«بوينج» تعترف بإهمالها تحذيراً من مشكلات «737 ماكس» قبل ثلاثة أعوام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعترفت شركة بوينج الأمريكية بأنها أهملت رسالة طيار اختبار سابق حذر فيها من مشكلات فنية في الطراز «737 ماكس».

وقالت الشركة الأحد إنها أطلعت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية «إف أيه أيه» على خطتها لتوسيع نظام التحكم في رحلات الطيران للطراز «737 ماكس»، والمعروف باسم نظام تعزيز خصائص المناورة ويعرف اختصاراً باسم «إم سي أيه إس»، والذي أصبح الآن موضع شكوك وتسبب في حادثي تحطم مهلكين لطائرة بوينج من طراز 737 ماكس.

وأضافت في بيان أن موظفي الإدارة راقبوا تشغيل نظام تعزيز خصائص المناورة في ظروف سرعة متدنية خلال الاختبارات في الفترة من آب/ أغسطس عام 2016 إلى كانون الثاني/ يناير عام 2017».

وأوضحت بوينج «لم يكن في مقدورها التحدث إلى طيار اختبار سابق عبرت رسالته العاجلة في عام 2016 عن مخاوف بشأن نظام تعزيز خصائص المناورة، ونحن نعبر عن أسفنا بوجه خاص للصعوبات التي تسبب فيها نشر هذه الوثيقة لإدارة الطيران الاتحادية الأمريكية وجهات رقابية أخرى».

من جهة أخرى، تنظر لجنة بالكونجرس الأمريكي في استطلاع داخلي لرأي الموظفين بشركة بوينج كشف عن أن ثلث الموظفين الذين شاركوا في الاستطلاع شعروا «بالتعرض لضغوط» من المديرين فيما يتعلق بالحصول على الموافقات الخاصة بسلامتهم، حسبما أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأحد نقلاً عن وثائق اطلعت عليها.

وحصل محققون من لجنة النقل والبنية التحتية بمجلس النواب على تفاصيل الاستطلاع الذي أجري في تشرين الثاني/نوفمبر 2016، والذي لم يكن قد تم الإعلان عنه من قبل.

ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن الصحيفة القول إن شخصاً قدم نتائج الاستطلاع للجنة الكونجرس والتي لم يكن قد تم تقديمها في إطار العملية الرسمية لتقديم الوثائق من جانب بوينج إلى الكونجرس.

ولم يكن الاستطلاع مركزاً بشكل خاص على طراز «ماكس 737» وإنما كان يشمل موظفين يعملون في عدد من الطرازات المختلفة.