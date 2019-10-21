100 ألف طالب بالقدس سيحرمون من التعليم بالمنهاج الفلسطيني

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة كشف كيل وزارة التربية والتعليم الفلسطيني بصري صالح أن 100 ألف طالب فلسطيني في القدس المحتلة ومحيطها مهددون بإمكانية استمرارهم في تلقي التعليم وفق هويتهم وروايتهم الفلسطينية، وذلك من خلال التأثير على المناهج ومحاولة تحريفها ومحاولة زجهم والذهاب بهم نحو مناهج الاحتلال جاء ذلك في كلمته خلال الاجتماع المشترك الـ 29 بين مجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين في دورته 81، والمسؤولين عن شؤون التربية والتعليم بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا"، والذي انطلقت أعماله الأحد في القاهرة. وأوضح أن الاحتلال مازال يستهدف المدارس والمعلمين من اعتقال وقتل في كل صباح وفِي كل مكان وليس فقط في المناطق المسماة "ج" وليس فقط في قطاع غزة والقدس، وإنما في جميع أماكن الشعب الفلسطيني من المدارس الحكومية، والخاصة، حيث إنه يشكل عقبة من عقبات معركة التحدي والصمود. وأكد أنه "لا يوجد زاوية في العالم إلا ويحاول الاحتلال أن يلاحقنا ويستخدم وضع الأمور في غير مسارها، وأن يسوق بأن الفلسطيني يعلم أبنائه على العنف، وأن الفلسطيني يحاول أن يزج في مناهجه ما هو غير تربوي".

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