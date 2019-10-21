تظاهرات لبنان تدخل يومها الخامس..ومحتجون يدعون لـ"يوم الحسم"

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty التظاهرات تعم لبنان من الشمال إلى الجنوب

دعا المتظاهرون في لبنان إلى التوافد بكثافة لمناطق الاحتجاجات في مختلف أنحاء البلاد، كما وجهوا دعوات للإضراب العام، وإقفال الطرق، من أجل إسقاط الحكومة.

وذكر بيان صادر عن مبادرة "لحقي" اللبنانية: "تعيش قوى السلطة حالة إنكار وتستمر بالمماطلة في تنفيذ مطالب الناس"، مضيفة: "نجدد الدعوة للشعب اللبناني للاستمرار في التظاهر بساحة رياض الصلح وباقي المدن".

وتابع البيان: "الإثنين هو اليوم الحسم: إضراب عام، قطع طرقات، وشل الحركة بشكل كامل في البلد".

واختتمت المبادرة بيانها بالقول: "لنتحرك بمظاهرات في كافة المناطق مع مظاهرات مركزية في رياض الصلح وباقي المدن حتى انتهاء مهلة رئيس الحكومة: فإما الاستقالة أو التصعيد".

ومن جانبها، أعلنت جمعية المصارف اللبنانية، أن البنوك ستبقى مغلقة اليوم الاثنين في مختلف أنحاء البلاد.

وفي مسعى لتخفيف التوتر، اتفق رئيس الوزراء سعد الحريري مع الرئيس اللبناني ميشال عون، على مسودة الورقة الإصلاحية، والتي أفادت مصادر "سكاي نيوز عربية"، أنها تتضمن خفض رواتب جميع الوزراء، وإلغاء كل المخصصات المالية للنواب اللبنانيين.

أبرز صور مظاهرات لبنان

من Microsoft News

وشملت الورقة أيضا خفض رواتب المدراء العامين بما لا يتجاوز 8 ملايين ليرة، ورفع رواتب القضاة إلى 15 مليون ليرة كحد أقصى.

ونصت مسودة الورقة الإصلاحية أيضا على فرض ضريبة على المصارف وشركات التأمين بنسبة 25 في المئة، ووضع حد أقصى لمخصصات السفر إلى الخارج بمعدل 3 آلاف دولار مع موافقة مسبقة من مجلس الوزراء.

كما تم الاتفاق على وضع سقف لرواتب العسكريين لا يتجاوز رواتب الوزراء، بالإضافة إلى دعم الصناعات المحلية ورفع الضريبة على الواردات التي لها بديل محلي وتفعيل هيئة الرقابة الاقتصادية، وإلغاء جميع ما تم خفضه من معاشات التقاعد للجيش والقوى الأمنية، إلى جانب مساهمة المصارف لإنشاء معامل الكهرباء ومعامل فرز النفايات والمحارق الصحية.

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انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي 3 أشخاص قضوْا حرقا في تشيلي.. الغضب الشعبي يشعل البلاد والرئيس بينيرا: أنا فهمتكم سقوط 3 ضحايا في التشيلي مع تواصل أعمال العنف رغم إعلان الرئيس سيباستيان بينيرا أنه سيلغي الزيادات في أسعار النقل العام والتي كانت سببا في اندلاع شرارة الاحتجاجات. لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم جراء حريق اندلع في محل تجاري إثر تعرّض المكان لأعمال تخريب ليل السبت الأحد في سانتياغو وسط تظاهرات واحتجاجات عنيفة مستمرة منذ يومين، على ما أفادت سلطات العاصمة التشيلية. وقالت رئيسة بلدية المدينة مارلا روبيلار "توفي ثلاثة أشخاص في حريق في سوبرماركت، اثنان قضيا حرقا والثالث نقل في حالة خطيرة إلى مستشفى حيث توفي". رئيس تشيلي: "أنا فهمتُكُمْ" وتأتي هذه الحادثة المؤسفة تزامنا مع خطاب للأمة وجهه الرئيس الرئيس سيباستيان بينيرا تعهّد فيه بإلغاء الزيادات في أسعار النقل العام وقال إنه "استمع لصوت مواطنيه" وغضبهم من الأحوال التي تشهدها إحدى أغنى دول أمريكا اللاتينية وتفاوتا بين الطبقات الاجتماعية. كما أعلن بينيرا أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل ستعكف على الاهتمام بانشغالات التشيلييين. وكان التشيليون الغاضبون قد خرجوا إلى الشوارع احتجاجا على تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد واشتبكوا مع قوات الأمن لليوم الثاني السبت، بالرغم من حالة الطوارئ المعلنة لوقف أسوأ أعمال عنف تشهدها البلاد. "فرض حظر التجوال" وعلى وقع أعمال العنف هذه، أعلنت السلطات فرض حظر التجول في سانتياغو ابتداء من الساعة 01,00 بتوقيت غرينيتش الأحد، بعد أن أشعل المتظاهرون النار في الحافلات وأحرقوا محطات المترو واشتبكوا مع شرطة مكافحة الشغب في المدينة التي يسكنها سبعة ملايين نسمة. وقال الجنرال في الجيش خافيير إيتورياغا الذي يشرف على الأمن خلال حالة الطوارئ: "بعد تحليل الوضع والأعمال المروّعة التي وقعت اليوم، اتخذت قرارا بتعليق الحريات والحركة من خلال حظر تجول كامل". وأظهرت لقطات فيديو لوكالة فرانس برس قوات الأمن وهي تفرّق حشدا بخراطيم المياه، وشرطة مكافحة الشغب تضع متظاهرين من الشباب في شاحنات. وكان اليوم قد بدأ بتظاهرات للآلاف وهم يقرعون الأواني المعدنية في سانتياغو ومدن أخرى، ما يعكس الغضب الواسع جراء الظروف الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك الفجوة الكبيرة بين الأغنياء والفقراء. لكن الاشتباكات اندلعت في وقت لاحق في ساحة بلازا إيطاليا، المكان الذي انطلقت منه اعمال العنف في الجمعة، وخارج القصر الرئاسي. وأشعل المتظاهرون النار في الحافلات في وسط سانتياغو مما تسبب بشلّ هذه الخدمة. وقال خافييرا آلاركون البالغ 29 عاما والذي كان يحتج أمام القصر الرئاسي "لقد سئمنا وتعبنا، هذا يكفي. لقد سئمنا منهم وهم يخدعوننا. السياسيون يفعلون فقط ما يريدون فعله ويديرون ظهرهم للواقع بأكمله". أعمال نهب وحرق وأعلن الرئيس التشيلي سيباستيان بينييرا الجمعة حالة الطوارىء في سانتياغو بعد يوم من أعمال النهب والحرائق والمواجهات مع الشرطة. وذكرت السلطات أن 16 حافلة على الأقل أحرقت الجمعة ودمرت بالكامل نحو عشر محطات للمترو. وتحدثت الشرطة عن اعتقال 180 شخصا على الأقل وجرح 57 شرطيا. وبحلول الليل تصاعدت الصدامات وأحرق مبنى شركة الكهرباء "إينيل" وفرع لمصرف "بانكو تشيلي" الواقعيْن في وسط المدينة. كما أقيمت المتاريس باستعمال العجلات المطاطية لإغلاق الطرقات الرئيسية أثناء المواجهات مع الشرطة التي استعملت خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع. Euronews (Ar)

الجيش في تشيلي يتحمل مسؤولية ضمان الأمن في العاصمة بعد مواجهات مع الشرطة أعلن رئيس تشيلي سيباستيان بينييرا مساء الجمعة حالة الطوارىء في العاصمة سانتياغو، وكلف الجيش مسؤولية ضمان الأمن بعد يوم من أعمال النهب والحرائق والمواجهات مع الشرطة، بسبب زيادة أسعار بطاقات المترو. وقال الرئيس بينييرا: "أعلنت حالة الطوارىء، ولهذه الغاية عينت الجنرال خافيير إيتورياغا ديل كامبو على رأس الدفاع الوطني، بموجب مواد قانوننا حول حالة الطوارىء". وبسبب المواجهات العنيفة بين قوات الأمن ومتظاهرين كانوا يحتجون على رفع اسعار وسائل النقل، اضطرت السلطات لإغلاق كل محطات قطارات الأنفاق. ومترو سانتياغو عاصمة تشيلي هو أوسع وأحدث شبكة لقطارات الأنفاق في أميركا الجنوبية. وقالت السلطات إنه سيبقى مغلقا في نهاية الأسبوع على أن يستأنف عمله تدريجيا الأسبوع المقبل. وقبل إغلاق المحطات، أطلقت دعوات إلى الصعود في القطارات بلا بطاقات للاحتجاج على رفع سعرها، من 800 بيزوس إلى 830 بيزوس (1,04 يورو) في ساعات الازدحام، بعد زيادة أولى بمقدار عشرين بيزوس في كانون الثاني/يناير الماضي. وأجبر عديدون بذلك على العودة إلى بيوتهم سيرا على الأقدام، وقطعوا بذلك مسافات طويلة، ما أدى إلى حالات من الفوضى. تتابعون على يورونيوز: شاهد: "المابوتشي" يطالبون بالمزيد من الحقوق في تشيلي تشيلي: مظاهرات تطالب "بالحقيقة والعدالة" في ذكرى انقلاب الجنرال بينوشيه Euronews (Ar) Advertisements

شاهد: مئات آلاف البريطانيين يخرجون في مسيرة وسط لندن رفضا للبريكست مطالبين باستفتاء ثان خرج مئات آلاف البريطانيين المعارضين لبريكست في مسيرة جابت شوارع العاصمة لندن ثم تجمعوا وسط المدينة، حيث دعوا إلى بقاء بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي ونادوا بإجراء استفتاء ثانٍ. وكانت جموع المتظاهرين اتفقت على الالتقاء عند ساحة البرلمان، في وقت كان أعضاء مجلس العموم يصوتون على مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي التي تقدم بها رئيس الوزراء بوريس جونسون. وحمل عديد المتظاهرين لافتات تدعو إلى إيقاف عملية بريكست، التي كانت انطلقت مع استفتاء سنة 2016، عندما صوت الناخبون البريطانيون بهامش ضئيل لفائدة الخروج من الاتحاد. وكان جونسون توصل قبل يومين إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي في بروكسل، يتعلق بالاتفاق على انسحاب جديد، قبيل مغادرة بريطانيا المبرمجة في 31 تشرين الأول/أكتوبر. للمزيد على يورونيوز: زعيم حزب العمال البريطاني: لن نصوت على اتفاق بريكست وهو أسوأ من اتفاق سابق رفضه المجلس ثلاث مرات شاهد: "فلاح" بريطاني مناهض لـ"بريكست" يحتجّ على طريقته Euronews (Ar) 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO "الأحد العظيم": مئات آلاف اللبنانيين يطالبون برحيل "النظام الفاسد" Euronews (Ar) مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

ورغم ما تضمنه الورقة الإصلاحية من بنود من شأنها امتصاص غضب الشارع اللبناني، إلا أن الاحتجاجات استمرت الأحد، وسط غياب أعلام الأحزاب بشكل تام، ورفع العلم اللبناني فقط، في سابقة تسقط الانقسامات الطائفية في البلاد.

ومع تزايد أعداد المحتجين، اتخذت قوات الأمن إجراءات مشددة وسط بيروت للحيلولة دون وصول المحتجين إلى مقر الحكومة اللبنانية، كما تم اتخاذ احترازات أمنية في محيط القصر الجمهوري.

وتوافدت في طرابلس شمال لبنان، حشود غفيرة من المتظاهرين للمشاركة في الاحتجاجات، وجاء المتظاهرون من مختلف أحياء المدينة ومن البلدات المجاورة.

وفي الجنوب، خرج الأهالي في صور والنبطية ومرجعيون بعيدا عن الأحزاب السياسية التقليدية، مطالبين بحقوقهم ومتهمين كل رموز السلطة باستغلال مناصبهم.