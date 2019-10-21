قوات أمريكية تدخل العراق عبر معبر سحيلة في محافظة دهوك

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أفادت وكالة "رويترز" اليوم الاثنين، بأن قوات أمريكية دخلت إلى العراق قادمة من سوريا، عبر معبر سحيلة الواقع في محافظة دهوك بشمال العراق.
وقالت الوكالة إن مركبات مصفحة تحمل قوات دخلت إلى العراق في إطار الانسحاب الأمريكي من سوريا، مشيرة إلى أن أكثر من 100 مركبة عبرت الحدود السورية - العراقية. © Reuters آليات عسكرية أمريكية في سوريا - أرشيفقوات أمريكية تدخل العراق عبر معبر سحيلة في محافظة دهوك
ونقلت "رويترز" عن مصدر أمني عراقي أن القوات الأمريكية عبرت الحدود إلى إقليم كردستان العراق.
المصدر: رويترز
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