دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper نيويورك تايمز: ترامب يخطط لإبقاء 200 جندي شمال شرقيّ سوريا

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أن الرئيس دونالد ترامب، يرغب في الإبقاء على 200 جندي أميركي، شمال شرق سوريا.

وأفادت الصحيفة أن ترامب يهدف من وراء هذا الإجراء إلى مواصلة الحرب على تنظيم «داعش» الإرهابي، هذا إلى جانب منع اقتراب النظام السوري والقوات الروسية، من المنطقة التي توجد فيها حقول النفط.

وكان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، قد قال أمس الأحد، إنه من المتوقع نقل ألف جندي سحبوا من شمال سوريا إلى غرب العراق.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن القوات في غرب العراق ستركز على المساعدة في الدفاع عن العراق، وقتال تنظيم «داعش» الإرهابي.