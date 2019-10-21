الإمارات تشكل غرفة عمليات لتسهيل مغادرة رعاياها من لبنان

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نوهت السفارة الإماراتية في العاصمة اللبنانية بيروت، بأنه تم تشكيل غرفة عمليات بالسفارة، منذ بداية الاحتجاجات هناك، يديرها أعضاء البعثة، ومرتبطة بإدارة العمليات بوزارة الخارجية، بهدف تسهيل مغادرة رعاياها.
وعبر سلسلة من التغريدات نشرتها السفارة الإماراتية على حسابها في "تويتر"، أشارت إلى أن الخطة الموضوعة قد تم تفعيلها بالتعاون مع الأجهزة المعنية في لبنان، الذين قدموا كل التسهيلات اللازمة، وأوضحت بأن الجهود لا تزال مستمرة لتسهيل مغادرة الإماراتيين، وفقا لموقع "روسيا اليوم". © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press
وسبق أن حذرت وزارة الخارجية الإماراتية، مواطنيها، من السفر إلى لبنان حتى إشعار آخر، في ظل استمرار مظاهرات شعبية حاشدة، تنديدا بتردي الأوضاع المعيشية، والسياسات الحكومية التقشفية التي يشهدها لبنان لليوم الخامس على التوالي.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.