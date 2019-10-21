الحكومة اللبنانية تجتمع في قصر الرئاسة وسط احتجاجات

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية قالت الوكالة الوطنية للإعلام إن الحكومة اللبنانية ستجتمع اليوم الاثنين في قصر بعبدا الرئاسي وسط احتجاجات تعم البلاد وتشكل أكبر تحد للنخبة الحاكمة منذ عقود. كان مسؤولون قد أبلغوا رويترز أمس أن رئيس الوزراء سعد الحريري اتفق مع شركائه في الحكومة على حزمة إصلاحات بهدف تهدئة الأزمة التي دفعت بمئات الآلاف للاحتجاج بالشوارع على مدى أربعة أيام.

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