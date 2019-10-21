هل الدهون تتراكم داخل الرئة ؟

الإثنين 21 أكتوبر 2019

الدهون تتراكم داخل الرئة

متابعات_الخليج 365

توصلت نتائج دراسة جديدة إلى إمكانية تراكم الدهون داخل خلايا الرئة ومجاريها الهوائية لدى من يعانون من البدانة، وهو أمر لم يكن مؤكداً علمياً من قبل. وقدم فريق البحث تفسيراً لارتباط الربو والبدانة من خلال الأدلة التي وفرتها الدراسة، حيث تلعب هذه الدهون دوراً في إثارة أعراض الربو. وكان الربط بين مشكلتي الربو والبدانة معروفاً لكن لم تكن التفسيرات العلمية كافية لفهم العلاقة بينهما.



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وبحسب الدراسة الجديدة التي نشرتها "يوروبيان راسبيتوري جورنال"، تبين أن الدهون يمكن أن تتراكم داخل قنوات الهواء في الرئة، وأن تركيبة هذه المسالك الهوائية تتغير نتيجة لذلك، ويؤدي هذا التغير إلى مشاكل في التنفس لدى من لديه وزن زائد أو بدانة.

واعتمدت الدراسة التي أجريت في مستشفى تشارلز جاردنر بأستراليا على فحص 52 رئة تم التبرع بها بعد وفاة أصحابها، وكشفت الفحوصات لأول مرة عن وجود دهون داخل الرئة، وهو أمر لم يكن مؤكداً علمياً من قبل.

ولاحظ فريق البحث أنه كلما زاد وزن الإنسان كلما زادت الدهون المتراكمة داخل الرئة، وتزايدت الالتهابات في أنسجة خلايا الرئة ومسالكها الهوائية، وهو ما يزيد من سُمك هذه القنوات، ويعيق دخول وخروج الهواء، ويفاقم أعراض الربو.