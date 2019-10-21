الإثنين 21 أكتوبر 2019

شركة تويوتا تعتزم كشف النقاب عن الجيل الجديد من سيارتها Yaris

متابعات_الخليج 365

تعتزم شركة تويوتا كشف النقاب عن الجيل الجديد من سيارتها Yaris، التي تنتمي لفئة السيارات الصغيرة، وذلك خلال مشاركتها ضمن فعاليات معرض طوكيو الدولي للسيارات في الفترة من 24 أكتوبر (تشرين الأول) إلى 4 نوفمبر (تشرين الثاني).

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وأوضحت الشركة اليابانية أن السيارة تقف على منصة توفر المزيد من الحرية للمصممين والمهندسين، وهو ما ساعد على تمتع السيارة بالمزيد من الرحابة على الرغم من أن السيارة أصبحت أقصر بمقدار 5 ملم، وقد ساعد على هذا بشكل خاص زيادة المسافة بين المحورين حوالي 5 سم.

وتعتمد السيارة على نظام دفع هجين يتألف من محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 74 حصان مع آخر كهربائي بقوة 61 حصان، وعند تضافر جهود كلا المحركين تصل السرعة إلى 115 حصان.

وتروج الشركة اليابانية للسيارة على أنها أكثر السيارات المدمجة أمانا على مستوى العالم، بفضل العديد من أنظمة السلامة مثل رادار مسافة الأمان ومساعد الحفاظ على حارة السير والكبح الاضطراري، وعلى شاشة هيد أب يتم عرض المعلومات الهامة مثل السرعة وبيانات الملاحة وكذلك التحذيرات على الزجاج الأمامي.