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الإثنين 21 أكتوبر 2019
تعرف على أهمية فيتامين إي
متابعات_الخليج 365
يوجد فيتامين "إي" في المكسرات وزيت الزيتون والأفوكادو والبذور والأسماك الدهنية، وتعتبر أهمية هذا الفيتامين للشعر والبشرة معروفة، خاصة أن الكثير من منتجات العناية تحتوي عليه. لكن هل يؤثر نقصه على صحة العيون، وهل يسبب النقص العمى الليلي؟
في الحقيقة لا تقتصر فوائد فيتامين "إي" على البشرة والشعر، فهو ضروري للخصوبة، كما أن نقصه يسبب ضعف نشاط العضلات.
لكن وفقاً لدراسة حديثة أجريت في جامعة "يال" ونشرتها مجلة "جاما" الطبية تبين أن نقص فيتامين "إي" يسبب ضبابية الرؤية أثناء الليل وترقق شبكية العين.
وكانت دراسات سابقة قد حذّرت السيدات الحوامل من نقص فيتامين "إي" لأنه يزيد خطر الإجهاض، كما قد يكون من عوامل الإصابة بالأنيميا.
ويساعد فيتامين "إي" على تحسين قدرة الجسم على امتصاص بعض المغذيات الهامة، ونظراً لأنه يوجد في أطعمة غنية بالدهون، ينبغي تناول مكملات تحتوي على فيتامين "إي" إذا كنت تتبع حمية غذائية قليلة الدهون.
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