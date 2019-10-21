المخيخ وراء «عسر القراءة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت نتائج حديثة للتصوير الدماغي أسباباً أخرى غير المعتقدة تفسر حالة عسر القراءة، حيث وُجد أن منطقة الدماغ المعروفة بالمخيخ والمرتبطة بالوظائف الحركية للجسم تلعب دوراً أيضاً في «عسر القراءة النمائي».

تُعرف تلك المنطقة الدماغية بأنها ترتبط بالوظائف الجسدية الحركية وكشفت الدراسة الحالية المنشورة بمجلة «خرائطية الدماغ البشري» عن دورها في حالة عدم المقدرة على القراءة التي يعانيها كثير من الأطفال، والتي يطلق عليها «عسر القراءة النمائي».

أجرى الباحثون تصوير الدماغ بالرنين المغناطيسي الوظيفي أثناء عملية القراءة لمجموعتين من الأطفال، إحداهما يعاني أفرادها عسر القراءة والأخرى مكونة من أطفال يقرأون بصورة طبيعية؛ وذلك لمتابعة الوصلات الوظيفية بين المخيخ والقشرة الدماغية.

يحدث الاتصال الوظيفي بين مناطق الدماغ عندما تتشابه منطقتان من مناطق الدماغ في الوظيفة فتعملان بتزامن، وظهر من خلال التصوير أن مناطق بالقشرة الدماغية مسؤولة عن المشاركة في عملية القراءة لا تتواصل مع المخيخ في الحالة الاعتيادية عند ولكن وُجد أنها تتواصل معه بقوة لدى من يعانون عسر القراءة أثناء قراءة الكلمات.