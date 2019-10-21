شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تدرس إنشاء مطار فضائي لجدواه الاقتصادية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعتزم وزارة الاقتصاد الألمانية دراسة إنشاء مطار فضائي بناء على رغبة قطاع التصنيع.

وقال وزير الاقتصاد بيتر ألتماير في تصريحات لصحيفة «بيلد» الألمانية الصادرة الاثنين: «الفضاء يثير شغف الكثير من الناس ويوفر الآلاف من فرص العمل في ألمانيا. نحن رائدون في تقنيات الأقمار الاصطناعية، لذلك أرحب بدراسة مقترح اتحاد الصناعات الألمانية بشأن إنشاء ميناء فضائي».

وأعلن الوزير عزمه طرح أطر أساسية لـ «قانون الفضاء» بحلول مطلع العام المقبل.

وكان اتحاد الصناعات الألمانية أعرب عن رغبته في أن يتم إنشاء ميناء فضائي في البلاد، وطالب الاتحاد خلال مؤتمره عن الفضاء الحكومة الألمانية بتوفير الشروط اللازمة لإنشاء مثل هذا الميناء، الذي يمكن إطلاق صواريخ حاملة صغيرة منه.

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