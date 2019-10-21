هرم إندونيسي من الخضر والفواكه احتفالاً بإعادة انتخاب الرئيس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عبّر أنصار الرئيس الإندونيسي المعاد انتخابه عن دعمهم الكبير له الأحد من خلال إقامة «تومبانغ»، وهو طبق شعبي تقليدي مثلث الشكل «هرمي»، بارتفاع 7 أمتار.

وشارك في هذا الحدث نحو 100 شخص من خلال الغناء والرقص حول طبق الطعام المؤلف من طبقتين للاحتفال بتأدية الرئيس جوكو ويدودو المعروف باسم جوكوي اليمين الدستورية لولاية ثانية في العاصمة جاكرتا.

وشيد هذا البرج العملاق في سورابايا، ثاني المدن الإندونيسية، من الفاكهة والخضر بما في ذلك الجزر والباذنجان والفاصوليا الخضراء والموز والبرتقال ويعلوها الأناناس.

والتومبانغ هو طبق تقليدي شائع في الاحتفالات الإندونيسية وعادة ما يصنع من الأرز على شكل مثلث ويقدم إلى جانب الخضر واللحوم.

وقال منظم الحدث كوسنان: «يمثل طول هذا المثلث البالغ سبعة أمتار الرئاسة الإندونيسية السابعة»، وأضاف «اخترنا صنعه من الفواكه والخضر لنظهر مدى خصوبة وطننا، يمكنهم تناوله هنا أو في المنزل... إنه نعمة لنا جميعاً».

إلا أن هذا الهيكل المملوء بالفلفل الحار لم يصمد لوقت طويل إذ تدافعت الحشود عليه للحصول على تذكار لذيذ منه.