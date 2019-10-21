شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي يسيطر على العزيزية جنوبي طرابلس والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الجيش الليبي عن سيطرته بشكل كامل على منطقة العزيزية جنوبي العاصمة طرابلس، بعد طرد الميليشيات الإرهابية التابعة لحكومة الوفاق الوطني، فيما كشف مصدر عسكري أن الجيش الليبي تمكن من تصنيع 20 زورق سريع تصل سرعته الى 30 عقده في الساعة «حوالي 55 كيلومترا».وأفاد بيان للجيش الليبي بأن قواته واصلت بسط سيطرتها على مناطق بعد منطقة العزيزية حتى كوبري الزهراء، الذي يربط العزيزية بطرابلس والزاوية.

وأضاف المركز أن «سلاح الجو الليبي قام بتدمير مخزن ذخائر بالكلية الجوية مصراتة».

وأوضح أن مؤيدين للجيش استطاعوا التعامل مع الميليشيات التابعة لمناطق المطرد وأبو عيسي، والتي هربت من العزيزية واستطاعوا السيطرة على 3 سيارات مسلحة وكمية من الذخائر تعود لفلول الميليشيات.

وفي بيان آخر أشار الجيش الليبي إلى «العثور على عدد كبير من الجثث في منطقة الساعدية، يعود أغلبها لأشخاص من الأفارقة الذين تم تجنيدهم من قبل حكومة الوفاق لمحاربة الجيش الليبي».

وفي هذا الصدد ،قال صلاح عبد الكريم، المستشار القانوني للجيش الليبي، إن سيطرة الجيش على العزيزية ، له أهمية استراتيجية كبيرة لأن العزيزية والمناطق المجاورة هي مفتاح العاصمة طرابلس»،مشيراً الى أنه من خلال السيطرة على العزيزية يمكن الدخول مباشرة إلى غرب ووسط العاصمة طرابلس، لتحريرها من الإرهابيين».من جهة أخرى، قال العقيد عقيلة الحسوني، آمر منطقة الخليج العسكرية التابعة للجيش الليبي، إن الجيش الوطني يعمل على تأمين منطقة الهلال النفطي لحماية مقدرات وقوت الليبيين.

وأضاف الحسوني، ل«العين الإخبارية»، أن منطقة الخليج العسكرية هي منطقة حيوية؛ حيث تتركز فيها أغلب الموانئ في منطقة الهلال النفطي، التي تضم نحو 60% من احتياطي النفط الليبي.

وكشف مصدر عسكري في الجيش الليبي, أن الجيش تمكن من تصنيع زورق حربي سريع قادر على حمل 25 مقاتلا بعتادهم وأسلحتهم،مضيفاً أنه «تم تصنيع عدد 20 زورق بحري سريع»،مشيراً الى أن سرعة هذه الزوارق تصل الى 30 عقده في الساعة «حوالي 55 كيلومترا».وأنقذت البحرية 196 مهاجراً غير نظامي بالبحر المتوسط، في عمليتين منفصلتين،يومي أمس الأول السبت وأمس الأحد.(وكالات)