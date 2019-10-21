فنانون ومبدعون يدعمون الحركة الاحتجاجية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شارك ‏الفنان مارسيل خليفة المتظاهرين في طرابلس اعتصامهم في ساحة النور، وأنشد معهم أغنياته الثورية، حيث تم وضع عدد كبير من مكبرات الصوت في الساحة لتتمكن الحشود الضخمة من الاستماع إليه.

ووسط الأهازيج والأغاني الشعبية لخليفة التهبت الساحة بالتصفيق لتردّد معه أبرز أغانيه الوطنية بمشاركة كورال الفيحاء بقيادة المايسترو بركيف تسكليان، وغنى مع المشاركين في الاحتجاجات أغنيته «شدّوا الهمّة»، و«إني اخترتك يا وطني».

وحرص الفنان اللبناني راغب علامة، على التعليق على ما يشهده وطنه لبنان من تظاهرات احتجاجية في تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر. وكتب علامة: «السياسات الغبية التي مارسها أهل الحكم على عامة الشعب على مدى عقود، زرعت الحقد في قلب الشعب المظلوم والمسروق والمهدور حقه.. عندما تسمع تعابير الناس الموجوعة على شاشات التلفزة تتأكد بأن القناع قد سقط، وأن الطبقة الحاكمة ستدفع ثمن سياساتها الغبية.. سقط القناع».

وأعربت الفنانة اللبنانية إليسا عن استيائها من الأشخاص المعارضين للاحتجاجات، من خلال تغريدة مؤثرة في موقع التدوين الاجتماعي تويتر. وكتبت إليسا: «صرت بستحي من ناس بيحملوا نفس الجنسية تبعي الجنسية اللبنانية #براء_منكن».

من جانبها، وجهت الفنانة اللبنانية كارول سماحة انتقادات حادة إلى زعيم «حزب الله» حسن نصرالله، وذلك بعد خطابه الذي رفض فيه مطالب إسقاط الحكومة.وكانت تفاعلت سماحة مع بداية التظاهرات مطالبة اللبنانيين بالتوحّد طائفياً ودينياً ووطنياً، وكتبت: «إخوتي وأهلي اللبنانيين لا يوجد حرية وديمقراطية حقيقية إلا بفصل الدين عن السياسة، وتكوين مجتمع مدني علماني حر».

(وكالات)