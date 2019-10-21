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تعليق طريف من علاء مبارك على صورة لفتيات من لبنان أثناء المظاهرات

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دبي - بواسطة محمد فارس © IBRAHIM AMRO/AFP via Getty Images

نشر علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك تعليقا ساخرا عبر حسابه الرسمي على تويتر، بشأن اللبنانيات المشاركات في المظاهرات التي تشهدها البلاد.

ونشر علاء مبارك صورة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" علق عليها: "مع احترامى للجميع، شاهدت على شبكة التواصل.. خفة دم بقا نقول إيه". اقرأ أيضاً : القوى الرئيسية في لبنان تبلغ الحريري موافقتها على خطته الإنقاذية وكتب نجل الرئيس المصري الأسبق، على الصورة : "الناس ديه لو كان نزل زيهم في 25 يناير كان علاء وجمال نفسهم نزلوا الميدان يهتفوا ضد أبوهم". © Roya News

وتشهد لبنان تظاهرات منذ عدة أيام احتجاجا علي تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة فرض الضرائب على الشعب. ويشهد لبنان، منذ عدة أيام، تظاهرات شعبية يحتج المشاركون فيها على سياسة التقشف الحكومية ويطالبون بتحسين أوضاع المعيشة في البلاد.

أبرز صور مظاهرات لبنان

من Microsoft News

وكان رئيس الوزراء اللبناني منح، ليل الجمعة، "شركاءه" في الحكومة مهلة 72 ساعة، "لتقديم جواب واضح... بأن هناك قرارا لدى الجميع للإصلاح ووقف الهدر والفساد".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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