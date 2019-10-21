القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا تصل العراق

العراق / سرهاد شاكر/ الخليج 365



تحركت القوات الامريكية المتواجدة شمال شرقي سوريا، اليوم الاثنين، ووصلت إقليم كردستان، شمالي العراق، في طريقها إلى محافظة الأنبار (غرب).

وأفاد مراسل الخليج 365، الموجود في المنطقة، بأن حوالي 100 مركبة عسكرية ترفع العلم الأمريكي مرت ببلدة سحيلا بالقرب من الحدود العراقية السورية المقابلة لمعبر سيملكا.



وذكرت قناة "روداو" الإخبارية المحلية، في خبر عاجل بثته صباح اليوم بأن القوات الامريكية انسحبت من سوريا الى العراق عبر طريق (سحيلا) بمحافظة دهوك (شمال).

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وكان وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، قد أعلن الأحد، انه من المتوقع نقل ألف جندي سحبوا من شمال سوريا إلى غرب العراق.

وأشار المسؤول الأميركي إلى أن قواته المنسحبة ستركز على المساعدة في الدفاع عن العراق، وقتال تنظيم "داعش" الإرهابي.

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