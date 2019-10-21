"محمية الأزرق" بالأردن.. سحر الطبيعة المائية وسط الصحراء

الأزرق (الأردن)/ ليث الجنيدي/ الخليج 365- محمية الأزرق تبلغ مساحتها 74 كيلو متر مربع

- تعد محطة أساسية للطيور المهاجرة تستريح فيها من عناء سفرها وتتزاوج فيها

- تحتوي على العديد من البرك المائية الطبيعة

- زار المحمية العام الماضي 18 ألف زائر للاستمتاع بالطبيعة ومراقبة الطيور

- تم تسجيل ما يزيد عن 350 نوعاً من الطيور التي تمر بالمحمية



برك طبيعية تنعكس في مياهها النقية زرقة السماء الصافية، ونباتات مائية تحلق حولها أسراب مختلفة من الطيور المحلية والمهاجرة في لوحة جمالية ساحرة ترتسم فقط داخل في محمية "الأزرق المائية" بالصحراء الشرقية للمملكة الأردنية.

هذه المحمية الطبيعية، التي تبعد عن العاصمة عمان نحو 120 كم، وسميت باسم المدينة التي تقع فيها (الأزرق)، باتت تجذب الآلاف من السياح المحليين والأجانب سنويا الذين يرغبون بالاستمتاع بجمال الطبيعة الساحرة حيث المياه الصافية في البحيرات الطبيعية وأسراب الطيور التي تعزف بأصواتها أجمل المقطوعات الموسيقية.

وفي العام 1977، أعلنت اتفاقية "رامسار" (معاهدة دولية للحفاظ والاستخدام المستدام)، محمية "الأزرق"، التي تبلغ مساحتها 74 كيلو متر مربع، محطة أساسية للطيور المهاجرة، حيث تعد مكانا تستريح فيه من عناء سفرها وتتزاوج فيه.

وتدير المحمية، الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، وقد عملت خلال السنوات الماضية على إعادة إحياء واحاتها المائية، التي تعرضت مياهها للاستخدام الجائر ما أدى إلى جفاف بعضها.

ويقول مدير المحمية، حازم الحريشة، للأناضول، إن "أهمية المحمية نابعة من تربتها ذات الرطوبة المستمرة على مدار العام، ما يجعلها مكان جذب للطيور والحيوانات البرية، التي تحتاج لبيئة مماثلة".

ويضيف الحريشة: "المحمية تضفي على زائرها راحة البال والطمأنينة، فمن غير الممكن أن يرى سحر الطبيعة فيها المصاحب لأصوات الطيور، دون أن يكون لذلك أثر كبير في نفسه".

ويتابع: "تزدان المحمية بالبرك الطبيعية والمسطحات المائية، وقد خصص لزائريها مسارا خشبيا خاصا، يلتف حولها، للإستمتاع بمناظر الطبيعة".

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ويشير إلى أن الجمعية الملكية لحماية الطبيعة أنشات في المحمية، العديد من مراكز مراقبة الطيور، والتي يمكن من خلالها رصد أنواع الطيور المهاجرة التي تقصد المحمية.

ويوضح أنه "تم تسجيل ما يزيد عن 350 نوعا من الطيور التي تمر بالمحمية، ومن أبرزها مالك الحزين بأنواعه، والبط بأشكاله، والطيور المغردة، والجوارح المختلفة التي يتصدر قائمتها طائر الرخمة المصري، والطيور المائية".

ويقول: "لم يقتصر الأمر على الطيور، فالمحمية تحتوي على حيوانات برية منها الجاموس المائي، والضبع المخطط، والذئب العربي، والثعلب الأحمر، وابن آوى، وغيرها من الحيوانات المختلفة".

وبلغ عدد زوار المحمية العام الماضي ما يزيد عن 18 ألف زائر معظمهم كانوا يرغبون بالتمتع بجمال الطبيعة ومراقبة الطيور، حسب الحريشة.

من جهته، يقول مدير وحدة إدارة مشاريع الطيور في الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، طارق قنعير، لمراسل الخليج 365، إن "الأردن يقع على ثاني أهم مسار لهجرة الطيور في العالم، حيث تمر عبره ملايين الطيور في فصلي الربيع والخريف".

ووفق قنعير، فإن دراسات عدة تقول بأن أهمية محمية "الأزرق" تبرز في فصل الخريف، حيث تسلك الطيور المهاجرة المسار الشرقي الذي تقع ضمنه المحمية، وتستخدمها كاستراحة لأنها الوحيدة في قلب الصحراء الشرقية للمملكة الأردنية.

ونوه إلى أن عدد الطيور المسجلة في الأردن بلغ حوالي 435 نوعاً، تحتوي محمية "الأزرق" على 70 بالمائة منها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.