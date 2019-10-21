استشهاد جندي تركي متأثرا بجراح إثر سقوط قذيفة بمنطقة "غصن الزيتون"

أنقرة / صفا شاهين/ الخليج 365

استشهد جندي تركي، متأثرا بجروح أصيب بها في وقت سابق، جراء سقوط قذيفة هاون على قاعدة تركية بمنطقة عملية "غصن الزيتون" شمالي سوريا.

وأوضحت وزارة الدفاع التركية، في بيان صادر عنها، ، الاثنين، أن عناصر إرهابية أطلقت قذيفة هاون على قاعدة في منطقة عملية "غصن الزيتون"، بتاريخ 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أدت إلى إصابة جندي تركي بجروح.

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وأضاف أن الجندي نقل إلى المستشفى للعلاج إلا أنه ارتقى شهيدا رغم كافة محاولات الكوادر الطبية لإنقاذه.

ودعت الدفاع التركية بالرحمة لروح الشهيد وتمنت الصبر والسلوان لذويه وللقوات المسلحة.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد، ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.