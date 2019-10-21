ليبيا.. قوات الوفاق تسيطر على مواقع جديدة بمحور عين زارة

ليبيا/ الخليج 365

أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا، الأحد، شن هجوم بري واسع على قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر والسيطرة على مواقع جديدة.

وفي بيان نشرته قناة "فبراير" التلفزيونية (ليبية خاصة) على صفحتها بفيسبوك قال: "تم رصد تقدم قوات بركان الغضب (التابعة لحكومة الوفاق) في محور عين زارة جنوبي العاصمة طرابلس وسيطرتها على طريق الأبيار (تبعد بحوالي 70 كيلومترًا شرقي بنغازي) وجامع طيبة".

ونقلت القناة عن القيادي بكتيبة المرسى العقيد جمال التريكي قوله "قواتنا تسيطر على مواقع جديدة بمحور عين زارة".

وفي بيان ثان قالت القناة "تم رصد تقدمات لجنود عملية بركان الغضب على مليشيات حفتر في محور الطويشة بطرابلس".

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وفي سياق متصل أدانت قوة مكافحة الإرهاب (تابعة لحكومة الوفاق) استهداف أحد مقراتها بالطيران الإماراتي المسير الداعم حفتر.

وفي بيان مصور تلاه أحد قادة قوة مكافحة الإرهاب (لم يذكر اسمه) بثته القناة، اتهمت القوة حفتر بـ"دعم تنظيم داعش".وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، قدمت حكومة الوفاق شكوى ضد الإمارات، أمام مجلس الأمن الدولي، بتهمة "العدائية ودعم محاولات الانقلاب على الحكومة الشرعية".

واتهمت حكومة الوفاق، نهاية سبتمبر الماضي، "الطيران الإماراتي المسير" بقصف أهداف "مدنية حيوية" في مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس)؛ دعما لقوات الشرق بقيادة حفتر.

وتلتزم الإمارات الصمت تجاه تلك الاتهامات.

وتواصل قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجومًا متعثرًا للسيطرة على العاصمة طرابلس (غرب)، مقر حكومة الوفاق.

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