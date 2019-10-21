أسعار النفط تنخفض

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صحيفة الخليج الالكترونية
انخفض سعر برميل نفط التعاقدات الآجلة لخام برنت القياسي اليوم بمقدار عشرة سنتات أو نسبة 0.2 في المئة إلى 59.32 دولارًا أمريكيًا.
وتراجع سعر برميل نفط التعاقدات الآجلة للخام الأمريكي بمقدار تسعة سنتات أو نسبة 0.2 في المئة إلى 53.69 دولارًا أمريكيًا.
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