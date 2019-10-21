إحالة مواطن للمحاكمة لاتهامه بحرمان بناته من الهوية والإساءة إليهن

صحيفة الخليج الالكترونية

قررت النيابة العامة إحالة مواطن إلى المحاكمة وطالبت بعقوبة تعزيرية ضده؛ لاتهامه بإساءة معاملة بناته القاصرات وحرمانهن من الهوية.

وتشير التفاصيل وفقاً لـ”عكاظ”، إلى أن والدة الفتيات القاصرات قدمت شكوى ضد طليقها اتهمته فيها بحرمان بناتهما من الهوية الوطنية ومنعهن من الالتحاق بالدراسة.

فيما رفض والد القاصرت التهم الموجهة له، مشيراً إلى أن سبب سحب الهويات من بناته هو خشيته عليهن؛ بسبب تواجد طليقته في منزل واحد مع الفتيات وتواصل سفرها دون محرم أو علمه.