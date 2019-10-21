وظائف شاغرة في مشروع القدية

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت إدارة مشروع مدينة القدية الثقافية والرياضية والترفيهية، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة في العاصمة الرياض.
وأوضحت المدينة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى: رئيس إدارة أصحاب المصلحة الخارجيين وإدارة مكتب الرئيس التنفيذي: الدرجة الجامعية في تخصص ذي الصلة، رئيس شؤون مجلس الإدارة: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو المجالات ذات الصلة، مدير التخطيط الرئيسي: درجة الماجستير في تخصص الهندسة المعمارية، أو أي مجال ذي الصلة.
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