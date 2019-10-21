المسند: حالة ماطرة تبدأ الأربعاء

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صحيفة الخليج الالكترونية
قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ إن الأجواء اليوم سهود ومهود، وإن حالة مطرية جديدة تبدأ الأربعاء.
وقال عبر حسابه في “تويتر”: الأجواء اليوم في معظم المناطق سهود ومهود، وبانتظار حالة مطرية جديدة قد تبدأ يوم الأربعاء.
وأضاف: في نواحٍ متفرقة من المناطق الشمالية، ثم تزحف قليلاً ناحية شمال “الشرقية” و”الوسطى”، والتأثير قد يطول القطاع الغربي، ويُتوقع أن تستمر بضعة أيام.
وتابع: اليوم قد تسقط أمطارٌ متفرقة على أجزاءٍ من مناطق #عسير #الباحة #جازان وربما منطقة #مكة.
وأضاف: قد يغلق بعض الناس التكييف البارد ليلاً لاعتدال الجو شمال “الوسطى”.
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