صحيفة بريطانية: تركيا تستخدم أسلحة محرمة دوليا في سوريا

دبي - بواسطة محمد فارس © المصري اليوم هجوم تركيا - صورة أرشيفية

نشرت صحيفة الجارديان تقريرا لمحرر شؤون الأمن والدفاع دان صباغ بعنوان «الأمم المتحدة تحقق في مزاعم استخدام الفوسفور الأبيض في هجمات في سوريا».

وبحسب بي بي سي، قال تقرير الصحفية إن الأمم المتحدة أعلنت جمع إفادات حول ما تردد عن مزاعم «بأن تركيا استخدمت الفوسفور الأبيض الأسبوع الجاري في هجمات استهدفت أطفالا في شمالي سوريا».

وأضاف التقرير أن «المنظمة الدولية لمنع استخدام الأسلحة الكيماوية أشارت من جانبها إلى أنها»على دراية بالوضع شمالي سوريا وتقوم بجمع الأدلة فيما يتصل بمزاعم استخدام أسلحة كيماوية«.

ونقل التقرير عن خلوصي أكار، وزير الدفاع التركي، نفيه هذه المزاعم جملة وتفصيلا، وقوله «الحقيقة المعروفة عن المنظومة العسكرية التركية أنها لاتتضمن أسلحة كيماوية»

ويشير كاتب التقرير إلى أن الهلال الأحمر الكردي تحدث عن «وجود 6 إصابات بين المدنيين والعسكريين يعانون حروقا شديدة نتيجة تعرضهم لسلاح غير معروف» وأنه يقيم الموقف مع جهات دولية أخرى، لكنه لايؤكد حتى الآن تعرضهم لسلاح كيماوي.

ويعرض صباغ لرأي هايمش غوردون، خبير الأسلحة الكيماوية البريطاني، الذي قال إن صورا أرسلها إليه صديق تظهر طفلا أصيب بحروق شديدة في منطقة البطن يتلقى العلاج في مستشفى ميداني على الحدود السورية التركية «ربما تشير إلى أنه تعرض لسلاح كيماوي».

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لكن صباغ نقل أيضا عن المنظمة الدولية لمنع استخدام الأسلحة الكيماوية أنها «لم تحدد بعد مدى مصداقية هذه المزاعم، وأن المفوضية المختصة بمراقبة استخدام السلاح الكيماوي ستواصل متابعة الوضع شمالي سوريا».

وقال مصدر إن هناك تقارير أفادت بتعرض المنشأة الطبية الوحيدة في رأس العين، مستشفى روج لهجمات، ولقي أحد العاملين بالمنشأة الطبية مصرعه، الخميس، بعد إصابته خلال القصف قبل عدة أيام.

وذكرت لجنة الإنقاذ الدولية أن سيارات إسعاف تابعة لها أصيبت بأضرار رغم وجود علامات واضحة عليها بتبعيتها لها، وأنه يتم استهدافها في كل مرة تصل فيها رأس العين، مما يعيقها من الوصول للمدينة.

وقالت سونيا خوش، المسؤول بمنظمة «أنقذوا الأطفال» في سوريا، إنه سيكون هناك أثر هائل على الأماكن القادرين على الوصول إليها في شمال شرقي سوريا، مضيفة: «علينا المغادرة مع تغيير خطوط المعركة».

واستقبل أحد المستشفيات الكردية السورية في تل تمر طفلاً من شدة صراخه، نتيجة الحروق المصاب بها جسده، حيث أصيب الطاقم الطبي بصمت تام.