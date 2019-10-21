دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper السفارة السفارة السعودية في بيروت تجلي 132 مواطنًا من مطار رفيق الحريري

أعلنت السفارة السعودية في العاصمة اللبنانية بيروت، مساء اليوم الأحد، إجلاء 132 مواطنًا ومواطنة، منذ بداية الاحتجاجات.

وذكرت السفارة –عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر- أن عدد السعوديين المُغادرين من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت لليوم الأحد، بلغ 132 مواطنًا ومواطنة؛ وذلك وفقًا لخطة إدارة الأزمات والطوارئ.

وأشارت السفارة إلى أن المغادرين كانوا كالتالي: 59 مسافرًا على الخطوط الجوية السعودية، و73 على طيران الشرق الأوسط.

وكانت السفارة السعودية في بيروت، أعلنت أمس السبت، نجاح المرحلة الأولى من إجلاء السعوديين من لبنان، مقدمةً الشكر إلى قيادة الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، معبرةً عن أملها أن ينعم لبنان بدوام الأمن والاستقرار.

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وخصصت السفارة السعودية، يوم الجمعة الماضية، فندق لانكستر بلازا الواقع في منطقة الروشة نقطة تجمع المواطنين السعوديين المقيمين والزائرين لدى الجمهورية اللبنانية، تمهيدًا لنقلهم إلى المطار ثم المغادرة إلى الوطن في أقرب فرصة ممكنة.

ودعت السفارة في بداية الاحتجاجات اللبنانية، المواطنين والزائرين، إلى تسجيل بياناتهم استعدادًا للمغادرة في أقرب فرصة، كما طالبتهم بأخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن أماكن الاضطرابات.

وتشهد لبنان احتجاجات واسعة بجميع المناطق منذ منتصف الأسبوع الماضي، اعتراضًا على سوء الأحوال المعيشية والفساد.