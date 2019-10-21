الإثنين 21 أكتوبر 2019

بالأرقام.. قفزة قياسية في حجم صادرات مصر الزراعية

متابعات_الخليج 365

أظهرت بيانات رسمية ارتفاع الصادرات الزراعية المصرية بنحو 225 ألف طن خلال الفترة من بداية يناير/كانون الثاني 2019 حتى منتصف أكتوبر/تشرين الأول الجاري، لتسجل نحو 4 ملايين و795 ألف طن، مقابل 4 ملايين و570 ألف طن عن نفس الفترة من 2018.



ووفقا لبيانات رسمية صادرة عن وزارة الزراعة المصرية، فإن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغ مليونا و760 ألف طن، لتأتي على رأس صادرات مصر الزراعية.

وبلغ إجمالي صادرات مصر من البطاطس نحو 687 ألف طن، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية، تلاها في المركز الثالث صادرات البصل المصري بإجمالي تصدير وصل إلى نحو 487 ألف طن.

ووصل إجمالي صادرات مصر من الموالح والبطاطس والبصل إلى 2 مليون و495 ألفا و700 طن بنسبة 52% من إجمالي الصادرات الزراعية.

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واحتلت صادرات مصر من العنب المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 112802 طن عنب، تلتها صادرات الرمان في المركز الخامس بإجمالي كمية بلغت 55997 طنا من الرمان.

واحتلت صادرات مصر من الثوم المركز السادس بإجمالي 28 ألفا و980 طنا، تلاها في المركز السابع صادرات المانجو بإجمالي 20 ألفا و388 طنا.

ووفقا للتقرير، احتلت الفراولة المركز الثامن في الصادرات الزراعية المصرية بإجمالي 19 ألفا و585 طنا، تلاها في المركز التاسع صادرات الفاصوليا بإجمالي 12 ألفا و917 طنا.

واحتلت الجوافة المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 7526 طنا، تلاها في المركز الحادي عشر صادرات الخيار بإجمالي 7093 طنا، ثم صادرات الفلفل بإجمالي كمية بلغت 5647 طنا، تلتها صادرات الباذنجان بإجمالي كمية 1994 طنا.

وخلال عام 2018، بلغ إجمالي الصادرات الزراعية المصرية 5 ملايين و200 ألف طن من المنتجات الزراعية بزيادة 500 ألف طن عن عام 2017 الذي سجلت فيه نحو 4 ملايين و740 ألف طن.

وسجلت الصادرات الزراعية المصرية خلال عام 2016 نحو 4 ملايين و430 ألف طن، في حين شهد عام 2015 ارتفاعا في تصدير الحاصلات الزراعية، حيث بلغت 9.4 مليون طن، بينما لم تتخط صادرات مصر خلال عام 2014 حاجز 5.4 مليون طن.