الإثنين 21 أكتوبر 2019

طرق لعلاج الشد العضلي في الساق أثناء النوم

متابعات_الخليج 365

يتعرض الكثير منا للشد العضلي في الساق أثناء النوم، وهو عبارة عن انقباضات تَحدث للساق أو أيّ منطقة في الجسم نتيجةً لتعرضها لجهد كبير غير متوقع، أو نتيجة لنقص كميّة السوائل في الجسم ونقص الكالسيوم.



تتعرض النساء لهذه الانقباضات أكثر من الرجال وخصوصاً في فترة الحمل، ويشعر المصاب بالألم الشديد أثناء الانقباض مع بقاء أثره لعدّة ساعات وأحياناً لأيام.

وقال الدكتور، عمرو رأفت، استشاري علاج آلام العمود الفقري والمفاصل والأعصاب في مصر، إن الشد العضلي في الساق أثناء النوم يأتي نتيجة عدم مرور نسبة كافية من الدم عبر الأطراف أو نقص حاد في فيتامين (د).

ويرجع رأفت حدوث الشد العضلي الليلي في الساق إلى الأسباب التالية:

• ضغط الأعصاب نتيجة مشكلة بالفقرات مثل الانزلاق الغضروفي أو ضيق القناة الشوكية.

• عدم مرور نسبة كافية من الدم عبر الأطراف.

• ضعف في عضلات الساق.

• التعب والوقوف لفتراتٍ طويلة.

• نقص كمية السوائل في الجسم.

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• النقص الحاد في فيتامين (د).

• تعرّض الجسم للحرارة العالية والضغط الشديد.

• نقص في كمية الأملاح في الجسم وسوء التغذية ونقص في العناصر الغذائية الأساسية في الجسم.

• عدم قدرة الجسم على امتصاص المعادن التي تساعد على ارتخاء العضلات وهي (البوتاسيوم، والصوديوم، والكالسيوم).

وأكد استشاري علاج آلام العمود الفقري والمفاصل والأعصاب أن علاج الشد العضلي الليلي في الساق يتمثل في الآتي:

• تناول كميات كبيرة من السوائل، بحيث لا تقل عن لترين من الماء أو العصائر الطبيعية التي لا تحتوي على المحليات الصناعية.

• ممارسة التمارين الرياضية الخاصة تحديدا تمارين الإطالة.

• التدليك في المنطقة المصابة بشكل هادئ دون الضغط على المنطقة المصابة.

• عمل كمادات من الماء الدافئ لتخفيف الألم.

• استشارة الطبيب وإجراء بعض الفحوصات التي توضح سبب الانقباضات المتكررة.