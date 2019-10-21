بالصور.. نيوم تستقبل أول وفد سياحي نسائي مكون من 20 امرأة سعودية

الإثنين 21 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

استقبلت منطقة نيوم فى السعودية، أمس الأحد، أول وفد سياحى نسائى، يضم أكثر من 20 امرأة، قَدِمن من مختلف مناطق المملكة فى رحلة سياحية.



ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، تم خلال الرحلة التى بدأت من مدينة تبوك، تعريف السائحات بما تكتنزه "نيوم" من معالم بيئية وأثرية، فى رحلة استغرقت 19 ساعة، مررن بها عبر محافظة البدع، ومن ثمَّ إلى مغايير شعيب، مرورًا بمركز مقنا، ومقر عين موسى الأثرية، وصولًا إلى الطيب اسم، ثم العودة إلى رأس الشيخ حميد، ومن ثمَّ إلى تبوك .

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وأوضحت المرشدة السياحية هبة العائدى، أن الوفد السياحى يعد أول وفد نسائى يصل إلى منطقة تبوك، حيث تم الإعداد له مسبقًا بواسطة امرأتين من منطقة تبوك تعملان فى الإرشاد السياحى، بالتعاون مع القطاعات المعنية بالمنطقة، لاستثمار ما تزخر به منطقة تبوك من آثار ومعالم تاريخيه ونهضة تنموية فى جميع المجالات، والإطلاع على ما تتميز به المنطقة من موقع متميز ومعالم أثرية.

وأشارت إلى أن هذه الرحلات المجهزة بالخدمات، تهدف إلى تشجيع السياحة فى منطقة تبوك، وتعريف السائحات السعوديات وغيرهن على معالم المنطقة، فى رحلة تأتى تحت مسمى "اكتشف نيوم".

وتُعد "نيوم" إحدى أهم المشاريع الواعدة والعابرة للحدود، حيث تتجاور مع ثلاث دول مهمة على خليج العقبة .