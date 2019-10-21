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صور رسمية تكشف عن المواصفات الرئيسية لهاتف nova 5z
الإثنين 21 أكتوبر 2019
متابعات_الخليج 365
نشر إعلان تشويقي من هواوي لهاتفها القادم nova 5z، الذي ينطلق رسميًا في مؤتمر يعقد غدا الإثنين، كما كشف عن بعض من مواصفات الهاتف الرئيسية.
وكشفت هواوي عن سلسلة هواتف nova 5 في بداية هذا العام، واليوم تستعد الشركة لإطلاق إصدار جديد من السلسلة يعرف بهاتف nova 5z.
وفي إعلان تشويقي نشرته هواوي مؤخرًا، كشف عن صور رسمية لهاتفها المرتقب nova 5z، حيث يتميز الهاتف بتصميم ثقب الشاشة، كما يضم كاميرة خلفية بإعدادات رباعية وتصميم مربع الشكل، ويأتي بمستشعر للبصمة إلى أسفل إعدادات الكاميرا.
ومن المقرر أن يضم هاتف nova 5z مستشعر رئيسي في الكاميرا الخلفية بدقة 84 ميجا بيكسل، مع مستشعر 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر بعدسات macro ودقة 2 ميجا بيكسل، وأخر 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، بينما تأتي الكاميرة الأمامية بدقة 32 ميجا بيكسل.
كما ينطلق الإصدار برقاقة معالج Kirin 810، وهي نفس رقاقة المعالج المستخدمة في هاتف nova 5i Pro.
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